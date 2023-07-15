今年適逢前總統李登輝百歲誕辰，李登輝基金會今於台灣大學生農學院農經大講堂，舉辦「朝向台灣的意志：李登輝一〇〇」起跑講座。基金會董事長，也是李登輝女兒李安妮表示，李登輝雖然沒有強制規定子女未來的人生道路，但就是要對自己負責。就如同李登輝曾經就讀的舊制台北高校校訓，「自由」與「自治」，並直言台北高校的教育對李前總統的影響十分深遠。

這次講座由國史館長陳儀深、專欄作家周奕成及李安妮共同座談，論述百年來台灣史與李登輝生命史的交錯，還有他們心中的「李登輝樣貌」。

座談開始前，主辦單位特別邀請生農學院盧虎生院長致詞。盧虎生特別用「前瞻」、「遠見」、「智慧」、「勇氣」、「永續發展」來描繪他對李前總統的生涯。其認為一位具有前瞻與遠見的領導者，勢必要具有面對孤獨的勇氣，因為會看到了周圍的人所無法看到的境地，並且思考如何在目標達成後能夠永續發展。盧虎生也透漏，未來的李登輝紀念圖書館，生農學院也會繼續默默努力，期盼共同促成該理想的實現。

陳儀深認為，中華民國體制確實在1949年全面凌駕在台灣身上，但李登輝上台後如何一步一步還原人民該有的權利，當然也包含憲法的修訂。因此當1990年代展開修憲工程後，這部憲法就已經承載一定的民意，不能完全視為「外來物」，這也是民主執行的過程。也因為李前總統具有遠見但卻能妥協及迂迴，不管是黨外人士、後來的民進黨，還是國民黨等等，其實都有個共同的問題，那就是「李登輝到底在想什麼」？

周奕成則以全程台語指出，自己是1990年的野百合學運世代，亦長期從事政治工作與社會關懷。他特別提到1996年李前總統發表「兩國論」的時候，自己心中非常高興，因為這確實合乎現實與台灣的前途。周奕成也引述若林正丈教授的論述，經過李登輝的民主化之後，中華民國可說是已經進入了「第二共和」，並非當初空降台灣的樣貌。

周奕成回憶，他曾經當面建議李前總統，台灣更應該推動進入多黨政治的「第三共和」李前總統也表示認同。可惜李前總統年紀漸高，也成了無法完全實踐的理想。

李安妮以近來熱門議題「人才品流」破題，強調雖然有人認為「念文的是第六流人才」，但就是因為許多人研究過往的歷史，社會因此精彩，智慧也得以保存，她也慶幸「身邊被唸歷史的人圍繞」。

李登輝基金會執行長鄭睦群在座談後提到，為了紀念李前總統百歲誕辰，李登輝基金會除了既定的大型音樂會與學術研討會之外，特別與故事Story團隊合作「朝向台灣的意志：李登輝一〇〇」系列活動，這些活動包含文字專題特輯、微型行動展、系列講座以及教師工作坊。希望大眾能從活動中看到百年來台灣的轉變，以及在如此轉變當中，是什麼樣的環境造就了李登輝，而李登輝又為台灣帶來了些什麼。而當我們回顧這段往昔的當下，又能為自己帶來什麼樣的省思。

明天上午舉辦「朝向台灣的意志：李登輝一〇〇 」百年巡迴展台北開場記者會，展區共有六個主題，分別是「百年以前的台灣」、「自由萌芽的臺灣：1920年代以後」、「戰爭抑鬱的台灣：1930年代末至1945年」、「風雲詭譎的台灣：1945年至1960年代」、「邁開腳步的台灣：1970年代至1990年代」以及「建立自我的台灣」，並且在台北場結束後，將於高雄、台南與桃園接力展出。李登輝以台灣人的身份，在這一百年裡受到台灣社會的養成，也帶領台灣走出屬於自己的路。