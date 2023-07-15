雲林縣斗南鎮是台灣米重要產區，以集團契作及產銷一體的營運機制，生產高品質台灣米行銷海內外，斗南鎮農會與台灣優米公司15日舉辦「台灣優米外銷杜拜啟航記者會」，由農委會主委陳吉仲、立委劉建國等人將台灣米封櫃，陸續把110公噸台灣米運往杜拜，共同見證台灣優米行銷全球的軟實力。

陳吉仲表示，此次發表會是台灣稻米發展的重要歷史時刻，優良的稻米品種台南11號，透過斗南鎮農會送到中東杜拜，之前也曾外銷1000多公噸斗南越光米到澳洲、紐西蘭，杜拜首航意義重大，藉由外銷，可讓參與契作農民的收入大幅增加，斗南鎮農會的成功外銷模式，也將推展到全台生產優質米的農會。

劉建國說，杜拜是1個高收入、高消費國家，全世界要找晶片，會找台灣台積電，未來全世界要找好米，一定會來找斗南鎮農會。斗南鎮農會透過契種優良品種稻米、篩選、冷鏈保鮮外銷，期待未來有更好的成績，讓台灣農業在國際上有更好的競爭力，打響台灣稻米品牌知名度。

斗南鎮農會總幹事張燕容提到，農會自2015年起接受農委會農糧署輔導，成立稻米產銷契作集團產區，通過產銷履歷與有機驗證，建置產製銷一條龍生產管理模式，創立「斗南町」品牌，奠定台灣米接軌全球新契機，此次台灣首航杜拜就是由農會與農友契作生產，保障農民收益的同時，也帶領農友提升稻米產業的新價值。

台灣優米總經理陳建彰指出，為翻轉台灣米在國際市場的定位與價值，近年投身推廣台灣優米外銷，「品質」是拓展全球市場最重要考量，所以與高品質、高穩定性著稱的斗南鎮農會合作，並在農糧署協助下經營國產米外銷市場，此次是首航杜拜的重要時刻，代表台灣米在中東市場邁向新里程碑。