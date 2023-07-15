周遊阿姑（右起）、A2區總監楊崇銘、周遊獅子會會長綦桂華前往沙崙海水浴場捐贈「救難沙灘車」。（李朝永提供）

周遊率周遊獅子會會長綦桂華等人前往沙崙海水浴場捐贈「救難沙灘車」。（李朝永提供）

周遊率周遊獅子會會長綦桂華等人前往沙崙海水浴場捐贈「救難沙灘車」。（李朝永提供）

資深製作人周遊（阿姑）15日上午與夫婿李朝永一起現身淡水沙崙海水浴場，和周遊獅子會長綦桂華、國際獅子會300A.2區總監楊崇銘等人，一起捐贈「救難沙灘車」給水上救難協會！阿姑表示，這些年她從捐血車、救護車、消防救災越野車到救難沙灘車，已經捐了快10部車，今年還預計要再捐一部送血車，哪裡比較需要，他們獅子會就盡量幫忙，希望起拋磚引玉功能，號召大家一起送愛心。

阿姑說，她很喜歡做公益、捐各種救難所需的車輛給需要的單位，不過她2021年3月底買了一部「消防救災越野車」，幾天後就剛好發生造成49死、213輕重傷的太魯閣號列車事故，「那部車除了幫忙載很多受傷的人就醫，後來也載了很多罹難者的遺體和屍塊。我雖然慶幸捐了車剛好有幫上忙，但還是希望這種事都不要發生，沙灘救難車也希望有備無患就好，最好都不需要派上用場」。

阿姑表示，綦桂華會長日前聽聞水上救難協會急需一部救難沙灘車，就回來跟她研究，她立馬就答應捐贈這部救難沙灘車，希望能保護到沙崙海邊玩水民眾的安全，「聽說這裡本來只有一台，且是從國外購買的二手車，這是台灣第一部自己買的全新救難沙灘車，希望以後我們有機會能再多捐幾部」。

不會游泳的阿姑也在電視台記者的慫恿下，親自坐上救難沙灘車，體驗從海裡被救到沙灘的感覺，阿姑說，因為有專業、帥氣的救生員在旁，她完全不害怕，倒是年輕帥氣的救生員只穿泳褲，身材又健美，她原本開玩笑說很想摸一下，後來救生員要她坐後面抱著他，她反而害羞了起來。