國民黨總統參選人侯友宜昨（14）日接受專訪時則提及父親是榮民的過往。資深媒體人謝寒冰對此直言，此事在黃復興黨部成立67週年活動時就該說了，還能拉近跟軍公教距離。他也呼籲侯幕僚應該把侯人生中做過的事全部找出來，並想辦法跟所有東西產生連結。

侯友宜昨接受媒體人唐湘龍專訪，重提父親是榮民的過往，並透露他父親本是日本時代的飛機少年工，後報考國軍到青島海軍官校受訓，負責接收與修理軍艦，國共內戰爆發後撤退來台。侯友宜說他到了40幾歲，父親才把榮民證拿出來。

對此，謝寒冰今在《週末大報掛》中坦言，他透過該專訪才知道侯友宜的父親是榮民，但他認為，當天黃復興黨部活動時，侯友宜就該講這件事，這能拉近他跟黃復興的連結，也能拉近與軍公教距離。謝寒冰呼籲侯友宜幕僚要快點將侯做過的大小事情找出來，並想盡辦法跟所有東西產生連結。

謝寒冰直言，侯友宜已經跟前高雄市長韓國瑜道過歉了，也向鴻海創辦人郭台銘喊重情重義重承諾等話了，現在該好好攻自己該攻的、補自己該補的功課。謝寒冰強調，選民眼睛是雪亮的，大家會去評價所有參選人，現在幕僚要把侯友宜人生中做過的事找出來，不僅要將優點找出來塑造形象，也要檢視所有缺點，思考要怎麼補救。