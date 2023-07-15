近來因「行人地獄」，各界重視交通議題，不少人疾呼應廣設實體人行道，但標線改造台灣路小編、高雄市交通局技士莊哲維認為，實體人行道經費龐大、交通衝擊、施工期長、店家陳抗等，此時應可以透過標線改善，如把現行的車道縮減至3米、單行道等，找出空間劃設行人道，以建立秩序及文化。

由於台灣對行人不友善，就算是台北使用行人與自行車的運輸比率不到20％、高雄更不到10％，相較世界各國落後，地球公民基金會今天辦理論壇，邀請專家說明如何改善交通空間。

莊哲維說，要蓋實體人行道很好，但工程挑戰包括經費龐大、管障複雜、交通衝擊、施工期長、店家陳抗、停車需求、排水調整及車輛出入等原因，「可能蓋一條就要花十年的時間」。

莊哲維表示，台灣的道路以車子為優先考量，沒有人行道的路上，民眾被迫與車爭道、亂象叢生，過去認為要把車道劃的越寬越好，如許多道路的車道寬甚至達5米，但明明小客車寬度不到2米、公車等也僅約2.5米，「車道寬只要約3米就夠了」，而車道寬只會讓違規停車猖獗，不如把多餘的空間讓給行人、劃設停車帶，把行人保護路邊停車變成路邊停車保護行人。

莊哲維提及，當空間真的不足以滿足需求時，也可以考慮以時間分配，如特定時間禁行機車、禁止停車、禁行汽車。

莊哲維舉例，以高雄瑞隆路來看，店家多、車子多、外側車道被占用，要做實體人行道難度高，目前已與沿線里長溝通，將會成為全台第一條示範道路。