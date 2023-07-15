馬英九基金會邀請「陸生訪問團」15日來台，首站來到新竹參訪台積創新館。（王惠慧攝）

馬英九基金會執行長蕭旭岑說，竹科是重要的參訪據點，縣府推薦加上大陸朋友的想法，因此首站選擇來看看全世界最重要的半導體公司。（王惠慧攝）

馬英九基金會邀請37人「陸生訪問團」來台，15日中午抵台後，首站來到新竹參訪台積創新館，由新竹縣政府教育局長楊郡慈代表縣長楊文科接待代表團，馬英九基金會執行長蕭旭岑說，竹科是重要參訪據點，縣府推薦加上大陸朋友的想法，因此首站選擇來看看全世界最重要的半導體公司。

陸生訪問團今中午抵台，首站參訪來到新竹竹科台積創新館，一行人搭乘2台遊覽車，於14點20分左右抵達位於力行七路的台積創新館，陸生們下車後露出微笑，與接待的縣府人員及媒體打招呼。

首站為何選擇來到台積創新館？馬英九基金會執行長蕭旭岑說，訪問團從桃園入境，竹科是重要的參訪據點，也請教了新竹縣政府的意見，加上大陸朋友們的想法，希望來看看全世界最重要、最有成就的半導體公司台積電，而且剛好也在竹科，因此做此安排。

這次奧運桌球冠軍丁寧也是參訪團中成員，蕭旭岑說，當然在跟陸方溝通過程中，有看到桌球冠軍丁寧也在名單內，她現在也是北大的學生，也擔任這次學生出訪團的團長，他說剛在遊覽車上也跟台灣、大陸同學打成一片，非常愉快，也聽她講了很多在世界各地打桌球的奇聞軼事，讓大家都收穫豐富。

縣府教育局長楊郡慈先是代表縣長楊文科，歡迎陸生訪問團到來，她也送上東方美人茶，由陸生訪問團學生團團長、奧運桌球冠軍丁寧代表接受，訪問團也回贈刻有北京大學字樣及建物的圓盤。

楊郡慈向代表團說，感謝師生代表來到新竹，新竹很特別，因為新竹是產業、科技研發重要的城市，城市中可看到產業整體發展，竹科1980年創立到現在，3個科學園區當中37.7％產值都在竹科。

楊郡慈也說，其中，台積電更是全球半導體產業中，每年產值2.26兆元，超過全球半導體1／3以上的產值。她也說，楊文科也非常想親自來接待，但可惜今天有重要行程，因此不克前來，但縣府也送上新竹縣在地的特產東方美人茶，給每位訪問團成員，期待在台灣的9天8夜可有豐碩的交流、收穫。