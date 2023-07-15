周予天（左起）與戴愛玲、家家吃早餐。（TVBS提供）

周興哲在TVBS實境節目《光開門就很忙了》擔任餐飲總監，與大廚章廣辰一早起床為民宿客人準備早餐，家家、戴愛玲到樓下準備用餐時，大夥才發現客人竟還有周予天，但早餐只準備2份，章廣辰笑說：「可能因為是Eric（周興哲）的哥哥比較熟悉，內心把他歸納成好夥伴，忘記他的存在了。」周興哲也笑說：「算我的錯。」

本集周興哲的哥哥周予天光臨民宿，周予天分享收到節目邀請時很興奮，因為是兄弟首次在綜藝合體，透露特地開6個小時的車從台北到台東，就為了載周興哲的萌寵狗狗「蕭邦」探班，他笑說這次拍攝非常難忘。

周予天表示因為第一次24小時顧著蕭邦，出發前大家跟他說蕭邦會暈車可能會吐，中途為牠停下來休息4次，還帶牠的床來台東，只是蕭邦一整晚都沒有踏上那張床，令他非常無奈。不過，周予天也稱在民宿也有很多好玩的事，大家一起唱歌、跳勇士舞，留下許多美好回憶。

心如隔著門窗和鱷魚自拍。（TVBS提供）

林心如（左起）、陳意涵、陳昊森幫客人鱷魚洗澡。（TVBS提供）

此外，這次客人的寵物也驚見鱷魚，林心如坦言看到鱷魚的第一反應嚇一大跳，「還被客人指定要幫鱷魚洗澡，雖然害怕但又很好玩，我還隔著門跟牠拍了很多張自拍。」陳意涵則笑說：「大開眼界，原來寵物友善民宿，接待的是這樣的寵物。」