因台灣近期性騷擾事件延燒，行政院會13日通過「性平三法」修正草案，但其中提到最高負責人、雇主為涉案行為人時，行政罰最可以罰到100萬元，高額罰金引發熱議。然而一份最新網路投票則顯示，有38.6%的民眾認為罰則過輕，相當出乎意料。

政院近日推出的「性平三法」修正草案，除了行政罰到100萬元，在民事上也加重權勢者、雇主的賠償懲罰，最高可以到達5倍；另在刑事上，也新立「利用權勢犯性騷擾罪者，加重其刑2分之1，最高可關3年。」預估修法案最快8月上路，相關的子法則會在明年3月8日實施。

另在申訴調查層面，衛福部保護服務司長張秀鴛表示，為規範權勢性騷擾，在事件發生3年內，都可以提起申訴，若事件發生時被害者尚是未成年，滿18歲後的3年內都可追溯提出；一般性騷擾也延長至2年內可提出申訴。

入口網站《Yahoo民調》14日發起網路投票，截至今（15）日中午12時，已有超過2000人參與。針對「新法規範『權勢性騷擾』加重處分，最重可罰百萬、處3年徒刑，你的看法是？」認為「罰則過重」的民眾僅僅只有12.5%、表態「罰則剛好」的網友則有32.2%、支持「罰則過輕」選項的參與者高達38.9%，占比最高、最後16.4%則為「不知道／沒意見」。

而在「台灣目前的性平教育足夠嗎？」的提問上，僅13.2%網友認為「非常足夠」、19.8%的參與者覺得「還算足夠」、高達33.0%的民眾則認為「不太足夠」、表態「非常不足」的人也有22.9%、最後11.1%則為「不知道／沒意見」。