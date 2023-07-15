喧騰一時的台中市張姓天珠商人命案，主嫌黃焌柚因1顆「天地眼中眼」天珠，教唆李姓友人綁架殺害張姓天珠商人，還搶走14串市價千萬的天珠。黃、李一審遭判死刑，二審改判無期徒刑，目前該案進入更一審，但因2人都經過6次延押期滿，台中高分院裁定釋放李男，但必須配戴電子手環監控；黃男則另案移入監所執行。

該案發生於2019年，台商黃焌柚與張姓天珠商人原本為朋友，2人還合夥買賣天珠，卻因為黃認為張販售天珠利潤分配不公，2019年4月私吞販售2人共有的「天地眼中眼」天珠，並以38萬人民幣的價格賣出且中飽私囊，之後因張男追討該「天地眼中眼」天珠而知悉，雙方發生爭吵。

前怨未消，黃男又因缺錢花用，便私下找上曾經擔任廚師的李政達，2人合謀強盜張男隨身攜帶的天珠且預謀殺害張，李男接著找來李之楷及蔡姓、黃姓等同夥，於2019年11月25日假藉購買天珠，約張在台中市北屯區某停車場碰面，未料張男一現身，李男就持折疊刀朝張男頭、頸猛刺32刀，致張男死亡。

李男搶走張男身上市價1042萬元的14顆天珠，並計畫將張男遺體載至霧峰山區埋屍，因民眾見其行跡鬼祟報警而被查獲。一審法官認為李、黃謀財害命惡行重大，依強盜殺人等罪判2人死刑，另李之楷判無期徒刑；二審認為黃、李2人手段雖殘暴，但未達極度殘虐、執拗程度，仍有教化可能，改判無期徒刑。

黃焌柚、李政達及李之楷皆再上訴，目前該案進入更一審，但因3人在法院審理期間已歷經起訴移審，雖3人多次聲請撤銷羈押都被駁回，已經過多次延押，依照刑事妥速審判法規定，李政達、李之楷羈押期滿，視為撤銷羈押，應該釋放。

台中高分院指出，考量2人所涉為重罪，且羈押原因及必要仍在，同時審酌人權保障、公共利益的均衡維護，裁定李政達、李之楷限制住居，每周應向警方報到，且必須在指定地點、定期拍攝自己面部照片回傳，且須配戴電子手環接受科技設備監控。