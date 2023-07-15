桃園市龍潭運動季因疫情停辦3年，今年暑假正式回歸，提供5大項目競賽。圖為2019年賽事。（龍潭區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市自2015年起推動「龍潭運動季」，以推廣多元運動項目提升在地運動風氣，但受疫情影響停辦3年，今年暑假將正式回歸，辦理籃球鬥牛、太極拳、羽球、桌球及兒童足球等賽事，讓民眾在夏季揮灑汗水，享受運動樂趣。

龍潭區長黃世琪表示，龍潭區運動季系列活動連續3年因疫情取消辦理，今年夏季強勢回歸，邁入第6屆，每年都規畫適合大眾、老少咸宜的不同體育項目，讓民眾擁有多元體驗，往年都有約2000至3000名選手參賽，再加上加油團與觀賽民眾，共有約1萬人共襄盛舉。

今年龍潭運動季活動為期近2個月，籃球三對三鬥牛將於7月16日於國道3號橋下籃球場登場，為運動季揭開序幕；龍潭推廣多年、運動人口最多的太極拳，7月23日於龍潭國中活動中心比賽；在室內也能盡情活動筋骨的羽球賽，7月29日在龍潭國中活動中心辦理；追求反應能力的桌球邀請賽，7月30日在龍潭國中活動中心辦理；以學齡兒童為主的足球賽，則在8月12至13日在國道3號橋下足球場登場。

黃世琪表示，龍潭運動季攜手學校、地方團體與運動社團合作，集結各界好手，透過辦理體育競賽，鼓勵在地不同年齡層的大小朋友，在炎炎夏日中一同參與各項運動揮灑汗水，也盼帶領民眾認識不同體育項目，進而對運動產生興趣，養成規律運動習慣。