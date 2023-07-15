板橋幼兒園餵藥疑雲，檢方偵結證實烏龍一場。前衛福部長陳時中今指侯友宜市府第一時間就切割，未詳細調查就予以處分。侯友宜競選辦公室發言人李利貞回應，去年選舉眼看名嘴和側翼自爆就裝不熟的陳時中、不敢承認拍板3＋11宣稱要負責卻甩鍋下屬的陳時中，才是不折不扣的切割大師。

李利貞表示，侯友宜非常重視孩童健康，也同理家長和老師的心情。而副總統賴清德，6月10日先在桃園說「新北市有幼兒園餵食孩子藥物」，甚至宣稱「已經有戒斷症狀」；6月18日又在接受媒體訪問時說「如果孩子有戒斷症狀，幼兒園也確實有餵食彩虹藥水」。這種惡意的影射、帶風向，在司法釐清幼兒園案真相後，賴清德還嘴硬不認錯。

李利貞指出，撕裂社會只要一瞬間，彌補傷痕得花多少時間。說過的話都會留下紀錄，請民進黨的人別再硬拗，為虎作倀，大可不必。

陳時中說「賴清德副總統要向台北市的、或是新北市的市民，為了餵藥案來道歉。我覺得這個邏輯有很大的錯誤。」李利貞質疑，台北市和新北市的市民，在執政黨眼中，難道不值得關心，疫情爆發期間，陳時中率領的防疫團隊，攻擊雙北首長「叫不動醫院」，當時雙北分配到的疫苗，不如人口和確診數都較少的高雄市，危急時刻還分親疏遠近，民進黨實在邏輯錯誤。

「醫者父母心」李利貞說，希望賴清德和陳時中，不要再為了選舉蒙蔽良心，把孩子當成政治操作工具。