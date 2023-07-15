新北市今（15）日表揚模範父親，今年共55人獲選，其中最高齡為103歲的李裕，不僅參與過八二三砲戰，還因在戰事中的英勇表現獲總統授勳。今表揚大會由市長侯友宜親自頒獎，他致詞時表示，雖然父親已經不在，但其認真、樸實的精神影響了自己一輩子，同時也呼籲所有為人子女者，有空時多回家探望爸爸，把愛說出來。

新北市政府今年以「阿爸的動感人生」為主題，打造歡樂又寫實的馬拉松場景，許多模範父親與家人在馬拉松跑道擺出賽跑姿勢開心合影。今年新北各區共有55名模範父親獲得表揚，其中最年長者103歲，最年輕的58歲，新北市議員蔡淑君的父親蔡來成也獲此殊榮。

侯友宜表示，當一個爸爸不容易，也很辛苦，除了要養育、教育孩子外，大部分的爸爸都要扶持家計，尤其是爸爸絕對是一個家庭當中，孩子的學習典範，所以自己一生都用感恩的心情來看待父親。

侯友宜說，自己小時候，父親很辛苦地努力工作、養家活口，為了感念父親，所以在辦公室裡擺了一幅腳踏車的畫作，那是父親的生財工具，要到鄉下去載豬，然後回到小鄉村裡賣豬肉來維持家庭，讓孩子能夠受教育，雖然父親已經不在了，但他樸實、認真的精神影響了自己一輩子，所以非常感謝父親。

獲選新莊區模範父親代表的李裕，現年高齡103歲，也是今年最高齡的獲選者，他在14歲時就投筆從戎，進入黃埔軍校投身軍旅並參與大小戰役，1958年八二三炮戰還因英勇表現獲總統授勳，軍伍生涯結束後，開設食品廠，並照顧榮民及其遺孤，在家人眼中他一直是堅毅、慈藹的代表。

而最年輕的獲選者為58歲的林寶榮，他原本從事建築相關工作，為了陪伴孩子成長，因此辭去工作，與妻子一起經營早餐店，更擔任學校志工，甚至有次發現2名蹺課學生，也用建立關係的方式，去了解翹課原因並給予柔性勸導，後來這些學生長大後，還帶著懷孕的太太回來看望他，讓他充分感受到助人的意義與喜悅。