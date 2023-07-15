2023亞太暨台灣永續行動獎評選，台南市政府共奪得3金、2銀、3銅等8座「台灣永續行動獎」，獲獎數6都排名第一。（市府提供／洪榮志台南傳真）

2023亞太暨台灣永續行動獎評選，台南市政府共奪得3金、2銀、3銅等8座「台灣永續行動獎」，獲獎數6都排名第一。市長黃偉哲表示，淨零永續不能是紙上談兵或文宣口號，需要在城市生活中落實，此次台南獲獎項目，涵蓋建設及各項服務，向外展現市府努力施政的成果，也讓外界看到台南如何運用科技創新、數位服務，解決市民的生活問題。

市府指出，3座金獎都是以科技力解決與民眾生活迫切相關的議題，彰顯台南致力打造智慧城市的成績。其中，環保局提出的《空品智慧監控治理》，透過空氣品質微型感測器的物聯網，讓同仁能溯源查緝、有效管制汙染，讓藍天日數比例於2022年首度達到9成。衛生局結合科技推出的《e護台南保障市民健康》，建置「緊急醫療儀表板」，讓OHCA急救率去年提升至31.99％。交通局的《數位創新，台南好停車》，透過設置大數據系統，提升路邊停車格位智慧化達75％，路邊停車使用率也提升至69％。

2座銀獎均呈現推動低碳建設的成果。教育局的《低碳校園，永續臺南》，除落實校園節水節電政策、環境教育，設置校園光電，目前已有231所學校參與計畫，並有25校通過5項標章認證成為低碳示範校園。水利局推出的《綠道學，公民永續實踐》，以守護嘉南大圳景觀與鄉土文化為核心精神，建構兼具休憩、通勤功能的自行車道及林蔭綠帶，不僅延續以自然為本的精神，也能促進城鄉觀光產業發展。

至於3座銅獎的內容也與基礎建設、經濟發展相關。地政局的《樂活台南、永續長勝》，彰顯市府在執行土地開發時，亦注重如何降低對環境的衝擊，並串聯當地NGO和社區大學，共同維護綠色隧道，且100％保留原地喬木。工務局的《道路挖掘資訊整合》，透過制定道路挖掘管理制度，整合區域挖掘案件，能有效地管理並達到實質減碳效益。經發局的《推升觀光工廠永續實力》，結合產官學研提升工廠管理品質和行銷量能，累積工場品牌永續經營實力，目前通過經濟部工業局認證的觀光工廠已達23家，數量全台第一，去年成功吸引170萬人次來訪，締造9億8000萬元的營業額。