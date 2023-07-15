金門海巡隊人員舉行簡單接艇祈福儀式，正式宣告10083艇加入金門海域護漁執法之行列。（圖／海巡署提供）

海巡署艦隊分署「強化海巡編裝發展方案」新造的第14艘100噸級巡防艇10083艇，今（15）日由艇長張洺睿分隊長航抵金門料羅港，金門海巡隊特別安排10081艇於港外噴水迎接，並由隊長劉紹松率所屬人員舉行簡單接艇祈福儀式，正式宣告10083艇加入金門海巡隊陣容，執行海域執法、救生救難與國境防疫之任務。

海巡署指出，新造的100噸級巡防艇10083艇，由台灣國際造船股份有限公司基隆廠承造，與現役同型船相較之下，其總噸位達175噸，引擎及操縱系統分別採用歐規德國MTU高速主機與瑞典MJP噴射操船系統，航速最高可達30節（約56公里），續航力更達1200浬（約2160公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總噸位，有效提高航行穩度與適航性。

海巡署補充說明，10083艇同時配載1艘艉放式小艇（最大航速可達29節、續航力2小時），可配合執行救生救難、近岸登檢等任務，大幅提升金門海巡隊在東北季風期間的執勤效能，同時配有消防噴水系統，最大射程可達50公尺，除有利於執行滅火任務外，更能於取締、驅離違法越界漁船時，發揮強勢執法手段。

金門海巡隊表示，魚汛期即將來臨，新造100噸艇的加入可強化金門海巡隊護漁能量；另艦隊分署也將視海域情勢機動調派大型巡防艦支援護漁掃蕩勤務，期能有效維護金門海域漁業資源，確保人民權益與財產安全。