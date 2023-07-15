馬英九基金會邀請37人「陸生訪問團」來台，15日中午抵台後，首站來到新竹參訪台積創新館，其中奧運桌球冠軍丁寧也是團員之一，更擔任團長，格外受到關注。丁寧受訪時說，參觀後讓她更認識晶片製造，也期待跟台灣同學有更多體育交流，而讓她最期待的還是「台灣美食」。

這次奧運桌球冠軍丁寧也是參訪團中成員，在參訪完台積創新館後，丁寧受訪時說，她第一次來到台灣，台積館也是第一站，剛剛參訪的過程中，讓她對於企業在晶片製造過程，有更深的理解和認識。

丁寧說，台積電在集成電路領域一直是優秀引領者和創新者，張忠謀博士也講到，創新是人類最重要的東西，創新確實改變了人類生活，帶來更多方便，這種理念是大家共同擁有的，也是在各自學習、工作和生活領域去創新，創造可能性，因此感到很有共通點。

對於接下來的行程有哪些期待？丁寧說，無論是和同學的互動交流、座談，還是參觀行程，都很期待，而最期待的還是「美食」，也期待和台灣同學有更多體育上的交流。至於想吃哪些台灣美食，丁寧說，最好是有很多的胃，嚐很多美食，比如說糯米、麻糬還有糕點類，除了比較知名的鳳梨酥之外，各類的中式糕點她都很喜歡。

談到來到台灣的心情，復旦大學學生虎雪說，今天第一天來到台灣，來到這裡第一個感受是這裡天氣非常好，景色也特別好，其實在路上非常期待可以在這次的台灣之行中，可以見到台灣的當地的特色，以及跟更多青年同學一起交流，感到非常激動。

虎雪說，她本身是學國際政治專業，目前還沒遇到同樣專業的台灣同學，非常期待後面幾天，可以各個學校之中遇到相關同學，聊聊有關課程內容。至於接下來的行程，她非常期待能到東華大學，因聽很多朋友說景色非常優美，也很期待過去看看，她本身也關心環境議題，東華大學對環境、海洋生物保護有相關研究，想在行程中跟同學們多交流。