地牛翻身！15：50花蓮規模4.1地震 最大震度4級 15:582023/07/15 中時新聞網 陳駿碩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 15日下午3點50分花蓮發生地震。（圖／氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局地震報告顯示，花蓮卓溪鄉下午3點50分發生規模4.1地震，地震深度13.9公里，震央在花蓮縣政府南南西方65.9公里，各地最大震度花蓮4級、台東2級、嘉義縣、南投縣、雲林縣1級。 颱風「泰利」生成！外圍雲系水灌台灣 入夜4地雨最猛 阿宏約台中女按摩「爽完放生」？ 鄉民揪關鍵氣到飆髒話 阿宏丟包台中女 遭盜圖正妹吐心聲 竟是地產天王未婚妻 #地震 #花蓮 #氣象局 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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