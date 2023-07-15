台灣民眾黨主席柯文哲15日在黨籍縣議員簡千翔陪同下，先到草屯陳府將軍廟參香。（馮惠宜攝）

還參加《董事長開講》？吳子嘉稱要痛扁柯文哲一頓 本人親曝嚇到了

台灣民眾黨主席柯文哲今（15日）到南投縣為民眾黨草屯辦事處揭牌，面對媒體詢問美麗島電子報董事長吳子嘉昨（14日）自曝柯文哲取消原定22日參加「董事長開講」高雄場活動，他很憤怒，還嗆民眾黨過不了濁水溪，對此柯文哲表示，LINE還有五萬個訊息沒回，並坦言民眾黨本來在北部支持度就高於中南部，會努力把影響力往中南部擴張。

柯文哲15日在黨籍縣議員簡千翔陪同下，先到草屯陳府將軍廟參香，隨後也到位於草屯鎮上民眾黨草屯辦事處親自揭牌，媒體詢問吳子嘉近日不斷爆料，指他不接電話、不回LINE，還說「董事長開講」高雄場活動取消，是因為報名人數太少，民眾黨根本過不了濁水溪，柯文哲一一做出回應。

柯文哲說，吳子嘉抱怨不接他電話，他LINE還有五萬的訊息還沒看，每天LINE那麼多，不可能每條都回；但他也說，這種談話性節目花十個鐘頭在對稿，出來不就假的嗎，乾脆拿稿子出來念。

柯文哲也坦言，台灣民眾黨的支持度在北部比南部高，這是事實，民眾黨也會花更多時間到南部宣傳，他個人比較樂觀，本來就不可能一二三全台灣都是支持者，但不諱言民眾黨會努力把影響力往中南部擴張。

南投縣議員簡千翔則表示，很高興民眾黨今天在南投草屯插旗，未來希望竹山、草屯、埔里，民眾黨可以一一收覆南投縣。