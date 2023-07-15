波奈勒守備位置為捕手。（美聯社）

Hug me, brother!



Bo and Josh Naylor just hit 2-run homers in the same inning! 🤯 pic.twitter.com/1qclxpamO9 — MLB (@MLB) July 15, 2023

大聯盟歷史上的兄弟檔並不算多，但效力於同支球隊更是難得，今（15日）守護者隊喬許奈勒（Josh Naylor）與弟弟波奈勒（Bo Naylor）完成了罕見紀錄，兩人各貢獻1支全壘打，成為史上第6對同一局開轟的兄弟檔。

3局上半，埋伏在9棒的波奈勒率先發難，從遊騎兵先發投手葛瑞（Jon Gray）手中打出2分炮，守護者隊搶先破蛋，這是喬許奈勒大聯盟生涯第2轟。接著擔任4棒的喬許奈勒同樣在壘上有人時登場，也將球扛出右外野大牆外，本季第12轟出爐，守護者隊單局攻下4分。

根據《ESPN》記者Sarah Langs報導，過去曾有阿普頓（B.J. & Justin Upton，2013年勇士2次）、瑞普肯（Billy & Cal Ripken，1990、1996年金鶯）、阿倫（Hank & Tommie Aaron，1962年勇士）、華納（Lloyd & Paul Waner，1927、1938年海盜）和費瑞（Rick & Wes Ferrell，1933年守護者）兄弟檔同一局上演煙火秀。

歷史上單局聯手開轟次數最多的兄弟檔為2次，這僅是喬許奈勒第5個球季，本季則是波奈勒的新人年，代表2人有很多機會追平或超越紀錄。奈勒兄弟檔分別擊出2分炮，據《OptaStats》指出，奈勒兄弟檔是首對聯手開轟卻皆非陽春炮的組合。