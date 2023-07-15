2023年過了一半，不少人都相當關心自己的運勢，對此，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書粉專點名牡羊、雙魚和獅子座，即日起至7月底要小心衰運纏身，尤其是獅子座恐招致爛桃花，建議隨身攜帶黃紙，有助於化解一切災厄。

▍TOP3：牡羊座

牡羊座近來壓力過大，在理想與現實面無法取得平衡，內心的負面情緒恐會間接影響工作表現及人際關係。建議學會管理和調節行動力，以避免因為壓力太大，與人發生衝突，同時也要避免過度理想化或過度樂觀，才能有效將事情處理得宜。

▍TOP2：雙魚座

受到土星逆行本命宮影響，雙魚座下半月與伴侶的關係較為緊張，許多事情無法有效溝通，感情受阻，甚至對自我認知感到模糊，變得不太有自信。建議在自我反省之餘，提升溝通力和適當地妥協，尊重他人的需求和觀點，並靜心思考自己的決策問題是否合宜。

▍TOP1：獅子座

獅子座受到金星和愛神星成二分相，以及太陽和冥王星成二分相影響，單身者下半月會有爛桃花或一見鍾情的情況發生，人際關係上要特別注意小人。有伴侶者則容易深陷桃花劫，造成感情不和睦。建議培養冷靜和理性的態度，對於感情不要太過躁進，並透過健康且良好的溝通，尊重自己與他人意志。