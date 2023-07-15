打完今年亞洲男排挑戰盃且拿下第9名之後，中華隊旅日好手張育陞接下來就要迎接成都世大運挑戰，「我想我們這個團隊越打越好，儘管最後成績不如預期，仍有不錯的正面效果。我在這支中華隊就是跟籃球一樣扮演最佳第六人，隨時準備好自己要上場幫助球隊。」

張育陞坦承，這次回台參加國家隊集訓，由於國手人數眾多，整體訓練上確實不如自己在日本打球時的強度高，「我就努力自我調適，努力利用自己特色打球或攻擊，很感謝教練團願意信任我，讓我可以放手攻擊，跟世大運隊友的默契也越來越好。」

至於張育陞是否願意給予後面想到日本打球的學弟一些建議，他說：「我想就是自律與自主性吧，平常訓練結束之後，也要自己花時間努力加強技巧或技術，這在台灣可能比較少看得到。」

打完成都世大運，接著就是杭州亞運，中華男排上屆雅加達亞運創下銅牌佳績，張育陞強調這不會帶給現在中華隊任何壓力，「上屆摘銅是上屆的事，我們就是一步一步來，從每場比賽當中記取教訓或努力成長，一場比賽要比一場好，也別想著奪牌，做好自己就好。」