特斯拉正與印度政府洽談投資計畫，可望在印度設廠生產電動車，估年產量50萬台。此前，特斯拉要求關稅豁免，印度政府一點也沒有讓步，印度稅務局長Sanjay Malhotra日前直言，到目前為止，尚未考慮對特斯拉提供任何關稅減免。此話一出，可能讓特斯拉執行長馬斯克臉綠了。

外媒引述知情人士透露，特斯拉可望在印度設廠，年產50萬輛電動車，其售價為200萬盧比（約台幣75.7萬元）起跳，與印度最便宜電動車MG Comet相比貴了1倍以上，也比印度最暢銷電動車Tata Nexon EV高出50萬盧比（約台幣18.8萬）。

特斯拉搶進印度市場過程一波三折。前幾年，特斯拉就想在印度賣電動車，但印度政府對進口電動車課徵稅率高達100％，特斯拉要求印度調降關稅遭拒，導致雙方談判陷入僵局。

上個月，印度總理莫迪與馬斯克會面，並積極推動特斯拉在印度進行重大投資。但特斯拉是否進入印度，取決於當地政府開出的條件，尤其是特斯拉最在意的政府補助及減稅優惠。

未料，印度稅務局長Sanjay Malhotra接受路透社訪問時表示，到目前為止，尚未積極考慮對特斯拉的任何關稅減免。這番話毫不留情直接打槍特斯拉

消息人士又稱，特斯拉除了要求關稅豁免，也希望將自家供應鏈搬到印度，不過又碰一鼻子灰，因為印度政府希望特斯拉採用印度當地既有的供應鏈。