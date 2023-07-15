就讀國立台北商業大學的劉奕彤，為自己與妹妹創作發表「同溫層的歌」客語專輯，以藍染為視覺概念，用客家元素設計封面包裝。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

為響應即將開跑的桃園文化盛事世界客家博覽會，桃園市青年事務局辦理「產品開發創意競賽」，號召近40組在地青年文創職人，以客家元素發想，經初賽及工作坊培訓，開發具客家意象的文創產品，獎金達22萬元。今辦理複賽與頒獎典禮，市府盼透過競賽提供在世客博展售、展示的舞台，讓桃園青年的創意被看見。

世客博文創產品開發創意競賽分青年組與學生組，青年局安排通過初賽的青年組參賽者培訓工作坊課程，從產品開發、市場評估、產品價值及美學、上市目標規畫及案例分享等，輔導具潛力的青年職人，讓產品優化並更具進入市場的潛力與商業價值。

青年組第一名的職人雷曉臻及其團隊開發「客粄意象系列」，運用羊毛氈獨創技法，將客家米食與粄食做成手工零錢包及吊飾等，盼透過創作及授課，培育婦女就業並連結在地文化。學生組第一名則是來自國立台北商業大學的劉奕彤，她為自己與妹妹創作發表的「同溫層的歌」客語專輯，以藍染為視覺概念，用客家元素設計封面及包裝，例如客家經典繡法「打籽繡」，並延伸設計書籤、鑰匙圈等周邊商品。

桃園市政府副祕書長金志聿指出，世客博將在桃園舉辦，各局處近期都動起來準備，此競賽別具意義，藉青年職人的文創設計力讓客家文化被世界看見，青年局也透過一連串商品設計及美學的工作坊課程協助青年職人完成作品。

青年局長侯佳齡表示，青年局長期支持願意投入文化創業的青年，藉世客博盛宴，除將在台灣館旁邀請青年職人及文創工作者辦理文創駐村及假日快閃等市集，更配合辦理這場以客家為主題開發專屬文創作品的競賽，不僅讓青年職人的創意能在世客博發揮及亮相，也透過競賽獎勵給予青年追求文創夢想路上最實質的協助，期待未來有更多青年在青年局支持下可追逐自己的文創夢。

桃園市青年局辦理產品開發創意競賽，號召近40組在地青年文創職人，以客家元素開發文創產品。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

此外，這次競賽更與台灣客家茶文化館合作，16日延續辦理「桃青職夢！織出夢想天光」市集，除有這次入圍作品外，還有今年青年局輔導及桃園在地品牌的職人聯合擺攤，並規畫現場多項亮點活動，讓民眾充分感受揉合青年創意及桃園客家文化的文創氛圍，歡迎民眾來龍潭享受充滿客家文藝氣息的周末。