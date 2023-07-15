美國總統拜登曾多次遭指控對女性做出不當舉動，本週四他結束歐洲訪問之旅，準備搭上專機前，與前來話別的美國大使館工作人員及家屬合影留念，卻被拍到用嘴巴「不斷啄吻」其中一名小女孩，被女孩一臉嫌惡地閃開。影片曝光後，不少批評者直呼拜登的行為「有夠詭異」。

根據福斯新聞網、《紐約郵報》14日報導，拜登13日結束為期5天的訪歐行程，在芬蘭赫爾辛基萬塔國際機場（Helsinki-Vantaan International Airport）準備搭機返國。臨行前，他向當地美國大使館職員和前來歡送他的家屬道別，走到一對母女面前時，他停下腳步，冷不防把臉湊近依偎在媽媽懷中的小女孩，朝她的肩膀啄了好幾下，還扮起鬼臉，最後更企圖親吻她的臉頰。整個過程中，小女孩蹙緊眉頭，表情相當不悅，不斷扭動身體試著閃避，但拜登似乎不以為意，一直朝女孩靠近，這一幕被一旁民眾拍了下來。

Little girl is terrified after Biden bizarrely appears to nibble on her back and lean in to sniff her pic.twitter.com/FHJCuazISS — Libs of TikTok (@libsoftiktok) July 14, 2023

這段略顯詭異的影片隨後在推特（Twitter）傳開，有網友稱，這是80歲的拜登和小孩互動「最令人毛骨悚然的一次」，也有網友認為小女孩肯定嚇壞了，為她叫屈。另一位自稱年齡和拜登相仿的網友則說，她每次看到嬰兒，心裡也有類似衝動，想要上前啄一下，但總是克制住自己，因為這麼做「很怪異」。

美國國內保守派人士的批評更是毫不留情，共和黨員普萊斯（Greg Price）諷刺拜登，把蛋捲冰淇淋跟小嬰兒混為一談；前總統川普的兒子小唐納（Donald Trump Jr.）則狠酸，「拜登應該住在養老院，而不是擔任自由世界的領導者。」一名保守派支持者郝爾（Caleb Hull）說，「拜登該做的就是別這麼做，但他就是沒辦法。」

這不是拜登第一次因為類似事件引發爭議，去年10月，他曾當面告誡一名年輕女孩，在30歲前別認真談戀愛，因而受到網友撻伐。擔任副總統期間，他就曾被民主黨前州議員佛羅雷斯（Lucy Flores）指控親吻後腦勺，也有其他女性控訴他不當肢體接觸。拜登2019年時則承認，他總是嘗試建立「人與人的連結」，但有時對他人造成困擾，他對此深感抱歉。