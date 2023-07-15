透過雙方彼此派員互相觀摩學習，提升行政人員與運動選手的各項經驗。(圖／金門縣政府提供)

為提升地區各項體育賽事的規畫與完整性，金門縣政府教育處與台北市政府體育局於今（15）日續簽運動交流合作備忘錄（MOU），並進行合作交流會議，針對兩地大型體育賽事諸如金門馬拉松與台北馬拉松、金門海上長泳與台北國際龍舟錦標賽及全民運動類活動、台北市運動場館規劃及管理營運模式進行合作交流，透過彼此派員互相觀摩學習，提升雙方行政人員與選手的各項經驗。

金門縣教育處長孫麗琪表示，自與台北市政府體育局簽屬交流合作備忘錄以來，彼此間交流都收穫滿滿，既然要學習，就要學最好的，我們站在巨人的肩膀上，在學習的過程也能事半功倍、相得益彰。

孫麗琪也說，台北城市體育運動有很多項目是本縣可學習的，而本縣體育運動之文化特色，相信對台北市也有一些良善的借鏡，這次藉由舉行2023金廈泳渡暨金門海上長泳活動，特別邀請台北市體育局前來觀摩，互學所長，也藉此機會續簽體育運動合作備忘錄，相信雙方未來能有更棒、更密切的實體交流，也能培育出更多優秀的選手，為金門爭光。

台北市政府體育局長王泓翔表示，距離上次來金門已有12年之久，這次來發現金門已有別以往，更勝從前，自上次雙方於2021年簽署MOU後，每年台北馬拉松跟金門馬拉松在選手間的運動交流收穫頗多，金門來看台北體育的不同；同樣於這次台北看金門，也感受到特有的體育文化，期盼能以這樣的互動模式繼續創造更多的交流機會，也期望透過這次續簽，來邀請金門縣選手參與台北市主辦的城市盃賽事、龍舟錦標賽、自由車繞圈賽、滑水還有其他水域運動的開發等等，以及樂齡ABC訓練站，也是現今社會大眾較重視的樂齡運動，相信彼此交流間所產生的火花，能再次推動雙方多元體育交流的運動發展。