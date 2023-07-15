韓聯社報導，韓國總統辦公室宣傳首席秘書金恩慧指出，尹錫悅和夫人金建希今天稍早從波蘭抵達烏克蘭。

尹錫悅造訪烏克蘭首都基輔近郊布查鎮（Bucha）的俄羅斯軍隊屠殺平民地點，然後前往曾遭大規模飛彈攻擊的伊爾平市（Irpin）。

尹錫悅還計劃在當地的戰爭紀念碑獻上花圈，之後與澤倫斯基召開峰會。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳昱婷）

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