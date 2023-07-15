台灣民眾黨主席柯文哲15日在黨籍縣議員簡千翔陪同下，先到草屯陳府將軍廟參香。（馮惠宜攝）

台灣民眾黨主席柯文哲今（15日）到南投縣為民眾黨草屯辦事處揭牌，面對媒體詢問藍白合問題，柯文哲指出，藍白合誰代表藍？到底要合什麼？而他也表示，藍白合的底線就是希望台灣可以更好。

民眾黨總統參選人15日在黨籍縣議員簡千翔陪同下，先到草屯陳府將軍廟參香，隨後也到位於草屯鎮上民眾黨草屯辦事處親自揭牌，媒體詢問，聯電榮譽副董事長宣明智之子宣昶表示他都一直在促進「藍白合、白藍合」，更問及金溥聰說，柯侯配是百分之百不可能的，但不排斥雙方一起下架民進黨，但雙方各有各的立場和底線等問題，柯文哲一一做出回應。

柯文哲說，談藍白合第一點誰代表藍？第二點到底要談什麼？每天在媒體上說要藍白合，然後又說要把民眾黨併購啦，還有什麼無條件投降，是要民眾黨自盡嗎？

而針對金溥聰說不排斥雙方一起下架民進黨，柯文哲說，他的底線就是他經常說的，希望台灣因為有我們會更好，民眾黨的底線就是台灣可以更好。