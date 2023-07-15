716公平正義救台灣遊行明(16)日將登場，國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲都將出席，但知名實況主「亞洲統神」張嘉航對主辦方「館長」陳之漢頗有微詞，「先要他跟中天道歉啦」，認為館長先前舉辦的「反紅媒」遊行導致中天被關台，但法院已判決國家通訊傳播委員會(NCC)多次敗訴，館長都未表態。

統神日前接受《遊戲大亂鬥》專訪，被問及他經常與妻子003發生爭執，連館長都曾在自己的直播中說「對老婆不要這樣」、「對自己老婆好，應該的吧」。

但統神先是反問「怎麼又有館長的事」，隨後就指出，「館長不是7月16號要辦遊行嗎?先要他跟中天道歉啦」。統神說，國民黨有辦四個不同意、要中天回來，「那次我有去阿，我說你民進黨手段不能那麼殘暴阿」。

統神表示，法院已經判NCC五六次敗訴，中天全部都勝訴，「你不還他資格到底是怎樣啦，讓我Very Angry阿」。他也說，館長前一次遊行把中天搞到關台，但NCC敗訴五六次，館長也沒出來講一句話。

統神最後也拉回最初館長談他跟003相處的話題說，「不要叫館長評論我的事情，我不想談論他。」

不過，NCC並非被判五、六次敗訴，而是已經10連敗。

統神的言論也在PTT引發鄉民討論，有許多人認為「還滿中肯的」、「高等行政法院已經判NCC敗訴，你要關也要合法阿」、「結果NCC法院連敗 紅媒的證據呢」、「最該道歉的就是NCC，搞不清楚狀況」。但也網友認為，716的遊行跟中天關台沒有關係，「一碼歸一碼」、「統神這次失去水準」。

也有網友提到「雖然沒有正事道歉，但館長算間接幫中天講過話了，就說綠媒比中天還誇張之類的」。遊行主辦者前立委黃國昌，昨也在專訪被問到過去反紅媒立場轉彎，黃國昌則回應「我不僅反紅媒，我還反綠媒」、「我反對這種成為政黨打手的媒體」。