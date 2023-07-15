雲林縣就業博覽會結合「台積電慈善基金會」，幫助高中職生職涯探索。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣就業博覽會15日在雲林縣立體育館熱鬧登場，83家優質廠商聯合徵才，釋出超過2000個職缺，包含科技業、食品加工業、服務業等，就業媒合率逾5成。今年首次與台積電慈善基金會合作，提供高中職生「職涯探索」、「就業媒合」2大活動主軸，幫助學生認識在地優質企業，探索升學以外的另一種可能。

今年就業博覽會與台積電慈善基金會合作，現場由基金會與104人力銀行攜手協助高中職生探索職場，基金會提倡不一定要強迫青少年只能讀學科、拚升學，而是讓他們充分探索、適性揚才。不因社經背景差異而影響認識工作世界的機會，引導他們提早找到屬於自己的定位、走出自信的道路。

雲林縣長張麗善表示，感謝企業提供優質工作與待遇，將優秀人才留在雲林，縣府與勞發署、企業持續合作媒合徵才，盼讓雲林縣勞動參與率增加，失業率逐年下降。今年就業博覽會特別盛大，參加的企業都是優質好公司，不用擔心受騙。

張麗善以自己為例，原本唸商科，後來發現與興趣不符，隔年又重考上護理，如果能事先透過職涯探索發現自己興趣，也許就不用浪費1年的時間。希望同學能多利用機會，探索自己的興趣與職業性向，適性揚才。

張麗善說，縣內企業很照顧身心障礙朋友就業需求，有343家優良企業進用身障朋友，也有超過167家超額進用，15日特別表揚福懋科技、金泉加油站、利勤公司3家績優公司，感謝他們超額進用身心障礙朋友。

縣府勞青處處長張世忠指出，此次參與徵才的企業，開出職缺有儲備幹部、研發人員、工程師、採購、技術員、門市服務員等多元職類，就業媒合率超過5成。今年企業開出的薪資待遇大多有提高，其中製造業薪資待遇普遍超過1成漲幅。