韓國女團BLACKPINK在全球擁有超高人氣，4名成員一點點小動靜都能引起軒然大波，其中Jennie就屢屢遭質疑表演划水，或是演唱會中閃電退場讓粉絲非常錯愕；不久前Jennie才疑似扛不住壓力在演唱會上淚崩，沒想到她最近上節目首次回應「划水爭議」，坦承自己因傷控制不了身體，才呈現沒盡力的樣子。

綜合韓媒報導，Jennie最近受邀熱門Podcast節目《At Your Service》當嘉賓，被問及表演划水爭議時，Jennie也首次公開回應，認了在舞台上呈現沒有盡全力的表演，但她馬上解釋，「過去表演時一直受傷，久了就變一種壓力，摔倒再摔倒，嚴重到無法控制自己身體。」

不過，Jennie表示自己並不想讓粉絲失望，在疫情後她開始學會面對自己的健康狀況，坦承目前正在學習「如何了解自己的階段」，只為了能趕快給粉絲們健康的自己和完美的表演。其實Jennie也補充說，不太習慣穿高跟鞋演出，在當練習生時卻得逼自己穿上，直到出道後，她才能在演出上穿靴子或低跟的鞋。

月初BLACKPINK登上位在英國海德公園舉辦的「British Summer Time Festival」，表演多首熱門歌曲，Jennie被拍到疑似在舞台上啜泣，立刻引起討論，甚至讓外界猜測她因為各種爭議，扛不住輿論崩潰了。