大陸女星張棪琰以《琅琊榜》、《長風渡》等作品為人所知。豈料，近期有大陸狗仔在網上發文爆料某女星霸凌員工，而網友們以「最近演出熱播古裝劇」、「曾被罵過當小三」、「三字Z姓童年女神」等線索猜測被影射的對象是張棪琰，而她昨(14日)也對此發聲了。

大陸知名狗仔「懂瓜呱」發文爆料某Z字女星說話刻薄，並多次對人破口大罵，與她在片場上展現出的個性有不小的差異。事後，網友們也針對狗仔給出的線索，猜測被爆料者的真實身分，而其中之一便是女星張棪琰。

對此傳聞，張棪琰也透過工作室發出5點聲明。其一是呼籲停止針對藝人的不道德、不合法的行為；其二指出會採取法律程序追究涉事主體的責任；其三是否認遭指有「不正當男女關係」的相關言論；其四是強調演員與團隊人員均秉持正面、積極的態度工作；最後則再度呼籲粉絲及網友不造謠、不傳謠。

此外，張棪琰工作室也一併曬出她前往警局報案的照片佐證。誰料，相關照片卻遭網友質疑是「後製合成照」，紛紛在其貼文底下留言：「報警沒用，要去法院才行」、「報個警還要P圖P這麼狠。」此外，也有其他人留下不同的看法：「利用公信力為自己背書的公關套路看太多了」、「有時間不如給員工發發工資。」

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