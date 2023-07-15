富里鄉六十石山是花蓮的觀光勝地，每年8到9月金針花季吸引許多遊客及交通量，但去年918強震，震毀上山農路，縣府獲中央核定9000萬元進行復建工程，17日將動工，1年完工，富里鄉長江東成說，花季前已先評估交管計畫，初步決定改由南端竹田段上下山，會在善下山各設一管制點，約需等候2、30分鐘，交管計畫將提送縣道安會報。

0918地震重創富里鄉六十石山產業道路，多處邊坡發生大規模崩塌極待修復，災後縣府隨即啟動復建機制，彙整提報行政院公共工程委員會審查，獲核定8974萬6000元辦理復建工程，歷經規劃設計及提報行政院農業委員會水土保持局審查等階段，7月4日決標，已邀集當地各界舉行開工前說明會。

縣府農業工程科長吳明遠表示，工程分5大工區，前4工區位於六十石山竹田上山段，第5工區位於萬寧下山段且崩塌最為嚴重處，該路段危險現封閉禁止人車通行，另考量金針花季期間主要由竹田上山段通行，所以萬寧下山段優先施作，至於上山段部分路面較差3處路段，近日縣府已改善完成，大顆落石將先予敲除。

對於各工區邊坡崩塌位置，將施作帽梁、擋土牆、截水溝、防落石網及石籠等水保設施，以改善邊坡整體穩定性，至於崩塌規模較大處，待坡面多餘土石清除整理後，另設置噴凝土溝、自由格梁及打設土岩釘，避免日後雨水沖刷造成土石滑落。

江東成表示，金針山花季是地方年度重要觀光盛事，施工期間，只能從竹田上下山，會有定時管制，並視交通、車流量做管制，原則上20至30分鐘放行一次，如果平日車少，管制時間點就會縮短。另有兩個路況因坍方路口比較窄，會請巡守隊或義警在場臨時性管制、安全指揮。六十旦山交管計畫將提送道安會報。