716公平正義救台灣遊行明(16日)將登場，國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲都將參加，侯友宜今也拋出居住5大政策，表示要與柯一起面對司法改革、居住正義的問題，讓沒有辦法做到的民進黨能夠下架。媒體人黃暐瀚日前在臉書發文指出，「716上凱道的訴求，都是民進黨政府說到沒做到的事」，認為民進黨總統參選人賴清德應該上凱道。

黃暐瀚13日在臉書發文，對民進黨來說，716上凱道遊行就是在控訴政府司法正義、居住正義，兩大訴求都沒做好，現實來看，屆時走上凱道的群眾，很可能大部分都是柯文哲的支持者。「但，這該是賴清德拒絕出席的理由嗎？當然不」，賴清德716應該上凱道，聽民眾的聲音，並努力做到「安民心、解民怨」。

黃暐瀚表示，「716上凱道的訴求，都是民進黨政府說到沒做到的事」，既然執政之初，答應要伸張居住正義，這幾年房價卻飆到亂七八糟、外役監問題、司法關說、特權假釋、詐騙一堆，當初執政的願景，如今沒做到，蔡總統跟賴副總統本來就應該給民眾一個說法，賴清德想繼續執政，更該說服現在感覺痛苦的人，未來如果民進黨繼續執政，會怎麼做？該怎麼辦？

黃暐瀚也指出，「賴清德是總統參選人」，所謂「面對問題，才能解決問題」。儘管上街頭的人，應該都是對「政府不滿」的，但政治就是說服的過程。2018年韓國瑜敢上三立接受專訪，節目內容對他並不友善，但一小時下來，他反而開拓更多票源，最後贏得高雄市長選戰。

「不去會被凸顯『漠不關心』」，黃暐瀚認為，由於另外幾位總統參選人都已經決定要去，此時如果獨缺賴清德，剛好凸顯民進黨對民眾的痛苦「漠不關心」。就像我之前說台大、政大學生會邀約，侯友宜不可獨缺一樣。儘管黨內建議不去，各界大多也都認為賴清德應該不會去，但我還是認為，賴清德應該去！去聽民怨、去安民心、去解民怨。

黃暐瀚也說，如果賴清德最後真的去了，上台講述他上任總統之後的做法跟態度，反而可以爭取更多，對司法正義不滿，對居住正義不滿的選民，繼續支持民進黨。「很多事，都在一念之間，就看賴清德怎麼決定。」