彰化警方鎖定路上騎乘電動機車、腳踏車的移工，只憑一句「形跡可疑」就上前抓捕。（本報資料照片）

彰化溪湖警分局埔鹽警方執行探尋轄內非法移工勤務時，把17歲陳姓高中生誤當逃逸移工抓捕，害少年臉部受傷縫了17針，網友怒轟不能就這樣算了。如今少年身世曝光，其父親2014年因腦溢血過世，留下越南籍母親、姐姐以及患有心臟病的弟弟，從2014年開始接受彰化家扶扶助，當天他為貼補家用暑假下田打工，沒想到遭受此對待，彰化家扶表示相當不捨，盼社會給力量。

警誤抓的陳姓少年是家扶兒，2019年獲得彰化家扶自強兒童表揚，當時知名導演魏德聖現身頒獎。(本報資料照片)

彰化家扶表示，少年的父親因有心臟病高血壓，2014年突然腦溢血過世，平時與祖母及大伯同住，少年母親在住家附近的越南小吃店工作，大伯因小兒麻痺自營樂透，但今年因未抽到經銷商牌，目前從事批發零散的刮刮樂販售，收入銳減，家庭陷入困境。

少年姑丈心疼的說，少年很乖、很貼心且正義感十足，會幫高齡8旬患糖尿病的奶奶打胰島素，下課還會陪罹患先天性心臟病的弟弟玩耍、讀書，他其實從小憧憬從警，但儘管如此遭遇，現在他還是想考警大，當一個真正有正義、為社會服務的警察。

事件爆發後彰化警方急滅火，對當天帶隊所長記申誡1次處分，督察室將就後續調查再做出最終懲處，不過網友並不領情，網友痛批便衣警察亂槍打鳥，看到皮膚黑的就抓，根本歧視，在還不確定是否為合法或逃逸外勞之前，就能隨意動用壓制力，警方為了績效、為了移民署的業務就違法逮捕，期盼監察院能介入糾正彈劾。

彰化縣埔鹽鄉最近農忙期，田野間可看見許多在撿菜、摘菜的移工，彰化警方鎖定路上騎乘電動機車、腳踏車的移工，只憑一句「形跡可疑」就上前抓捕，沒想到抓到無辜少年，目前家屬對警方說法難接受，由於孤立無援，只盼社會各界關注。