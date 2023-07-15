勞動力發展署雲嘉南分署副分署長許慧香（前左四）與嘉義市長黃敏惠（前中）到場關心徵才情況。（廖素慧攝）

勞動力發展署雲嘉南分署與嘉義市政府今天在嘉義市垂楊國小舉辦「嘉義地區廠商聯合現場徵才活動」，26家廠商合力提供近千個職缺，薪資約落在32K至50K，而有高達6成的職缺不限經歷都可以應徵，餐飲相關行業職缺最多。

勞動力發展署雲嘉南分署表示，此次徵才活動全台首創採用「求職一卡通」作業，求職民眾掃瞄卡片上的QR Code，即可線上取得求職資訊、完成報名、安排面試，勞資雙方可快速搭上線，讓求職與徵才媒合更便利省時。

嘉義市長黃敏惠、雲嘉南分署副分署長許慧香及多位民代都到場為求職民眾加油打氣，並一起啟動「幸福的泡泡」，揭開徵才活動序幕。

黃敏惠表示，後疫情時期，就業市場回溫，市府與勞動部合辦徵才活動，還透過多項計畫積極培育人才，例如青年職涯體驗暨工讀嘉薪計畫，為青年開發企業工讀機會、「職」引未來，希望與企業攜手留住人才抵嘉，共同打拚地方經濟。

許慧香鼓勵現場求職民眾，若還沒有找到理想工作，還有勞動部其他措施，包括幫助青年求職的「投資青年就業方案第2期」、讓青年可先僱後訓卡位就業市場的「青年就業旗艦計畫」等方案可以參加。

在中高齡就業方面，也有「僱用獎助計畫」、「職場學習及再適應計畫」及「職務再設計」等方案。

近期雲嘉南地區還有15場徵才活動，相關資訊都可到分署官網、雲嘉南各地就業中心洽詢。