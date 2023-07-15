真的好想要脫單！台南正統鹿耳門聖母廟今年5月舉辦月老聯誼活動，配對成功率將近5成，讓許多報名不到的人敲碗第2次聯誼，而廟方今年7月直接將活動人數擴大到360名，沒想到今（15）日開放報名不到30分鐘，男性名額被火速搶光，讓廟方震驚地說：「有超過200位積極聰明的男孩，在27分鐘內完成任務」，會計也為了核對報名費用狂刷6本存摺，「刷到手痠」。

台南正統鹿耳門聖母廟今年5月舉辦的月老聯誼活動，民眾報名相當踴躍，60對男女的名額在3天內快速額滿，最後27對配對成功，配對率將近5成，轟動單身聯誼市場。對此，有許多報名不到的家屬向廟方狂敲碗，要求加開場次，聖母廟主委王增榮決定在七夕前舉辦第2場聯誼，名額增為男女各180人，成全台罕見的超大型單身聯誼派對。

這場活動的報名時間自本月15日起，共為期10天，沒想到開放首日，男性名額在短短27分鐘就額滿，女性名額4小時也額滿，另外還加開20名女性備取名額。參與的民眾太過踴躍，讓廟方大吃一驚，臉書粉專《台南正統鹿耳門聖母廟》發文直說，「實在太佩服報名成功的男性們！」

該粉專表示，報名這次活動需要填寫的表單資料真的很多、很難填，還得匯款繳交報名費，再上傳相關證件、匯款證明，沒想到「竟然有超過200位積極聰明的男孩，在27分鐘內完成任務」，廟方的會計狂刷6本存摺核對，「刷到手痠」。可惜的是，有將近30名男性最後送出表單沒有成功，「聖母廟會盡力協調、加開名額，讓這些努力的男孩們在月老見證下得到幸福」。