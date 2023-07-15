新竹市立成德高級中學校車廠商流標，導致學生無校車可搭，有網友上網抱怨，新生報到時，才聽到校方口頭告知校車取消，對學生及家長們簡直是「晴天霹靂」。對此，市府表示，教育處表示，將與校方討論解決方案或替代方式，以學生能有校車通學為目標。

有網友在臉書社團《新竹爆料公社》發文抱怨，指今年即將入學成德高中的新生，報到時才聽到校方口頭告知校車取消，而學校位置1天只有2班公車可達，交通不便讓新生及家長們感到「晴天霹靂」。

該名網友也抱怨，泱泱市立學校卻罔顧學生權益，並蓄意欺瞞以誤導會考志願選填，又以不實資訊繼續唬弄廣大學生及家長，簡單殘暴傷害學生受教權益，令人不敢置信。

對此，市府教育處表示，經調查，成德、建功及香山3所市立高中校車陸續流標，已提高招標價格尚無法順利決標。為維護學生通學權益，市府將開會研商，與3校討論解決方案或替代方式。