有「全台最美火車站」之稱的台東多良火車站，自今年2月起封閉進行修繕工程，期間因工程項目增加，將延長閉園至10月31日，如今第1期工程已完成，太麻里鄉公所考量攤商生計，宣布暑假期間暫時開放園區，也讓歇業已久的攤商有機會賺一波觀光財。

能夠同時遠眺太平洋、欣賞火車經過的台東多良車站，今年4月間傳出整修工程需進一步改善遊客動線和賣場區，工期將延長至11月，鄉公所先前以工程期間施作安全性為由，暑假期間不開放營運，衝擊攤商生計。

高姓攤商表示，自休園以來都沒有工作，生活無以為繼。林姓村民也說，現在工作不好找，暑假期間大家都著急想要做生意。

如今多良火車站園區第1期工程項目近乎完工，太麻里鄉公所考量暑假旅遊商機龐大，攤商生計為要，因此宣布7月1日至8月31日短暫開園，供舊有攤商進駐營業。

太麻里鄉長王重仁表示，暑假是旅遊旺季，為了顧及攤商生計，在第2期工程發包前，大約2個月空檔期先開放原先攤商進駐營業。高姓攤商說，很感謝公所提供2個月營業。孫姓遊客也說，趁暑假帶小朋友環島，實地走一遭書本上所學到的台灣地理景觀，留下美好回憶。

王重仁說，第2期工程預計9月動工，將進行排水管、排煙管線配置、內部空間裝修以及景觀營造，另外也將重新招商，遴選在地特色商家進駐，強化觀光吸引力。