今年以來，信用卡爭霸戰愈趨激烈，不只Costco聯名卡易主牽動了信用卡市場版圖，刷卡王冠軍寶座也廝殺異常，中信銀6月的大噴發終於重新搶回龍頭地位，也終止了國泰世華銀的十連霸。中信銀指出，今年6月信用卡消費金額突破新台幣1,200億元、上半年累計消費金額3,812億元，較去年成長近六成，同時寫下單月、上半年新高紀錄。

中信銀分析，6月刷卡量爆增，除了上半年國人消費力逐漸回升，還有三大關鍵因素：「長期深耕客戶經營、擴大場景生態圈、掌握支付行為趨勢」。中信銀採信用卡、簽帳金融卡並重的策略，滿足不同年齡客戶需求、提供客戶多元選擇。另外，對高資產客戶經營，今年提供繳稅差異化回饋及附加權益禮遇，策略奏效，今年刷卡量1200億中，有超過500億來自繳稅。

國泰世華銀6月雖痛失冠軍寶座，但其實簽帳金額逾850億元也是創史上單月新高。國泰世華銀指出，主要是「繳稅、旅遊消費」成長最多，今年綜所稅簽帳較去年同期成長逾50％、突破300億元；同時今年旅遊需求持續強勁，6月端午連假加上暑假即將到來，CUBE卡的優惠有效帶動整體旅遊業刷卡成長近400％，海外消費簽帳較亦較去年同期成長150％。

穩居第三的玉山銀指出，6月簽帳金額含繳稅突破800億元，亦創簽帳金額新高、整體稅款金額超過4成，成長幅度亦為歷年新高。

拿下6月發卡王的北富銀則指出，6月仍維持雙位數發卡量約25萬卡，其中以 Costco聯名卡為主，隨著8月8日於Costco賣場內獨家支付已進入倒數計時，近期的申辦量也逐漸攀升。

Costco聯名卡除發卡量持續成長外，自2月1日上市即推出一系列加碼回饋活動，也推升6月整體簽帳金額444億元較5月成長近4成，同時推升休閒旅遊類消費成長動能較5月提升近2成。另隨著海外旅遊復甦，網稱日韓神卡的J卡6月於日韓消費無論戶數、卡數、筆數及金額都創新高，6月單月日韓簽帳為去年同期6.6倍。而第一大電商神卡momo卡於適逢上半年度最大購物檔期618，也創下簽帳金額年度成長率逾30％，並占momo當日業績的43％。