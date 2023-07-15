中國青年報用戶端15日報導，參加「北部．聯合 2023」演習的中方海上編隊，今天從青島某軍港解纜啟航，奔赴預定海域遂行演習任務。

大陸國防部今天上午發布消息稱，根據中俄兩軍年度合作計畫，俄羅斯軍隊將於近日派出海空力量參加人民解放軍北部戰區在日本海中部組織的「北部．聯合 2023」演習。此次演習課題為「維護海上戰略通道安全」，旨在提升中俄兩軍戰略協作水準，增強共同維護地區和平穩定、應對各種安全挑戰的能力。

9時45分許，中共軍委機關、北部戰區、北部戰區海軍，在碼頭為海上編隊舉行出航歡送儀式。伴隨著軍樂聲，編隊艦艇緩緩駛離碼頭。甲板上，官兵列隊揮手告別。

中方海上編隊由飛彈驅逐艦齊齊哈爾艦、貴陽艦，飛彈護衛艦棗莊艦、日照艦，以及綜合補給艦太湖艦組成，攜帶艦載直升機4架。5艘艦船都執行過很多重大任務，棗莊艦、貴陽艦在第36批亞丁灣護航任務中刷新了中共海軍連續航行時間最長紀錄，曾創造中共海軍史上水面艦艇海上執行任務184天不靠港休整的遠航紀錄；日照艦因重大演訓任務完成出色，被北部戰區評為「備戰打仗先進單位」。編隊抵達預定海域後，將與俄方參演兵力開展聯合軍事演習。

任務準備期間，編隊科學籌畫、周密組織，細化完善方案預案，有針對性地先後開展圖上推演和海空合練，進一步錘煉和提升了編隊遂行任務能力。