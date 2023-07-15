日前結束的明星賽上，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、賈西亞（Adolis Garcia）開場上演精采守備、幫助美聯明星隊先發投手寇爾（Gerrit Cole）解決失分危機的畫面仍歷歷在目，老虎中外野手維爾林（Matt Vierling）幫助我們重溫精彩時刻，此戰代表老虎出戰水手，維爾林在首局一記超美技撞牆接殺，騙倒了場上所有人。

1局下半水手進攻，展開羅德里格茲的同姓對決，水手頭牌球星「J-ROD」胡力歐羅德里格茲（Julio Rodriguez）將球擊得老遠，老虎左投愛德華多羅德里格茲（Eduardo Rodriguez）頭一低，也自認這球留不住了，沒想到維爾林老早來到警戒區，抓準球的落點縱身一躍完成美技接殺，阻止小白球飛出球場。

撞上牆後安全落地，維爾林突然向前喊了一聲，大家以為他是因為沒接到球而懊悔，但事實上卻是激勵自己，不只是水手球迷，就連老虎主播也認為這球已經出牆，「維爾林把球抓了下來，連J-ROD都以為球會出去，維爾林騙倒了所有人。」

維爾林出身於費城人農場體系，2021年首度登上大聯盟，為了強化牛棚，費城人在1月將維爾林、梅坦（Nick Maton）及桑斯（Donny Sands）送走，向老虎換來後援投手索托（Gregory Soto）與替補野手寇迪克萊門斯（Kody Clemens）。維爾林今年出賽69場，砍下打擊率2成80、7轟和24分打點，全壘打數創下單季生涯新高。