歐盟外交與安全政策高級代表見王毅稱，堅定奉行一中政策。（大陸外交部）

中國大陸外交部15日消息，中央外辦主任王毅14日在雅加達應約會見歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾。

王毅表示，中歐之間沒有根本利害衝突，我們都主張多邊主義，都支持世界多極化和國際關係民主化，都支持以聯合國為核心的國際體系。今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20年，具有承前啟後的重要意義。中歐加強溝通、增進信任、深化合作符合雙方共同利益。歐方應進一步明確雙方戰略夥伴關係定位，推動中歐關係在現有基礎上向前走，不能搖擺不定，更不能鼓勵開倒車的言行。

波瑞爾表示，中國大陸首先是歐盟的重要夥伴，這一定位十分清晰，也十分確定。歐盟堅定奉行一個中國政策，其核心內涵是世界上只有一個中國大陸，台灣不是一個國家，歐盟從來不支持台獨。歐盟願同中國大陸保持強有力的接觸，發展建設性、穩定和長遠的關係。中國大陸在全球事務中發揮著關鍵作用，提出的全球倡議廣受歡迎。歐方願探討加強雙方的政策對接，推動務實合作取得更多成果。全球產供鏈你中有我、我中有你，歐中「脫鉤」不現實，也不可能。歐盟不支持陣營對立和平行體系。「去風險」絕非針對中國大陸，歐盟從無意阻礙中國大陸的發展。

王毅強調，中國大陸致力於建設更高水準開放型經濟新體制，將繼續向世界分享超大規模市場機遇。中方支持歐盟堅持戰略自主，作出獨立判斷。願同歐方優勢互補、形成合力，發揮「1＋1大於2」的效應，對接彼此提出的全球倡議，包括共建「一帶一路」同「全球門戶」計畫的相互支持。中歐應秉持開放包容理念，共同推進全球化進程，共同維護自由貿易體系，共同反對保護主義，共同抵制單邊霸凌。當前尤其要警惕將經濟問題政治化、工具化，使「去風險」變成「脫鉤斷鏈」的代名詞。

雙方還就烏克蘭問題交換了意見。王毅表示，中方支持建立均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，將繼續致力於勸和促談，為政治解決危機發揮建設性作用。