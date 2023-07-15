國民黨高市立委第6選區參選人陳美雅今在鼓山自強里活動中心舉行「提名同志見面會」活動，包括市黨部主委黃昭順、國民黨智庫執行長柯志恩、高市議員蔡金晏及地方里長、支持者等到場，活動湧入約200人。（柯宗緯翻攝）

國民黨全代會將於7月23日登場，將正式通過提名新北市長侯友宜參選總統，但黨內紛擾不斷，「換侯說」更是甚囂塵上。國民黨智庫執行長柯志恩今（15）日坦言，基層確實對於侯友宜選情非常擔心，但換侯「完全不可能」，她更舉例，當初賴清德、柯文哲的民調都在低檔時，請問他們黨內有因此說要換掉他們嗎？

國民黨高市立委第6選區參選人陳美雅今在鼓山自強里活動中心舉行「提名同志見面會」活動，包括市黨部主委黃昭順、國民黨智庫執行長柯志恩、高市議員蔡金晏及地方里長、支持者等到場，活動湧入約200人。

針對外界關心侯友宜的選情，柯志恩坦言，目前為止國民黨基層對於侯市長的選情非常擔心，但是她常以自己例子來說，「民調低，不代表未來不能逆轉勝」，況且侯市長當初民調最高，賴清德、柯文哲的民調都在低檔，請問他們黨內有因此說要換掉他們嗎？所以說民調當成參考。

柯志恩說，國民黨也勤走基層，跟立委參選人彼此有深談，他們只希望黨中央能趕快把步伐調整完畢，然後大家共同向前行，畢竟目前這麼多紛擾，也要花時間向選民解釋。

柯志恩強調，既然國民黨5月17日宣布徵召侯友宜參選總統，希望大家把紛擾放下，齊一往前走，至於即將登場的全代會，完全不可能有換侯的空間，她重申既然黨已有徵召的候選人，接下來就是調整腳步繼續往前走。