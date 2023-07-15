中國大陸外交部15日消息，中央外辦主任王毅14日在雅加達應約會見泰國副總理兼外長敦。敦希望中方繼續為推動政治解決緬甸問題發揮重要作用。王毅表示，中方支持以東協方式解決緬甸問題，排除外部干擾，形成各方接受的路線圖。
敦高度評價泰中友好，為泰中全方位合作持續推進和各領域交往日益緊密感到高興。敦介紹了近期赴緬甸溝通情況，希望中方繼續為推動政治解決緬甸問題發揮重要作用。
王毅表示，中泰一家親。中泰命運共同體建設有著深厚社會和民意基礎，得到跨黨派朝野各界大力支持。中方願同泰方加強戰略溝通，鞏固友好、拓展合作，維護雙方共同利益、維護地區和平穩定和國際關係基本準則。
王毅表示，中方支持以東協方式解決緬甸問題，排除外部干擾，形成各方接受的路線圖。讚賞泰方在緬甸問題上的積極作為和最新進展。中方一貫主張維護東協團結合作，支持東協共同體建設，將繼續以自己方式發揮建設性作用。
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