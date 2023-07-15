高科技的導入讓競技運動多了便利性，更提升精確度，台灣高球一哥詹世昌就透露，利用高爾夫模擬器輔助訓練，讓他可更精準掌握擊球碼數，也能更了解球桿特性，讓他臨場作戰時不再只是「靠感覺」。

座落在STEP GOLF室內練習場，今天進行開幕，總經理黃彥智（Danny）表示，他們希望打造出一個完美平台，無論是在高球最高殿堂馳騁的職業名將，還是走在逐夢之路的業餘好手，甚至對高爾夫運動有興趣的民眾，都能共聚一堂盡情揮桿的絕佳場域。

昨天才在肇喜登峰巡迴賽第3站—老爺逐夢公開賽奪冠的詹世昌，今天以活動嘉賓身分出席STEP GOLF室內練習場開幕儀式，看著嶄新的旗艦級高爾夫模擬器，應現場觀眾要求，他也下場揮了幾桿，他展現名將風采，每一次擊球除了又直又遠，且落點都差不多，也引來現場絡繹不絕的歡呼與掌聲。

詹世昌透露，其實平時訓練就會透過模擬機進行輔助，他解釋，職業運動員對於數據的要求很專業，透過模擬器可以知道擊球後球的旋轉表現，對球桿的掌握度更高，而不是只靠感覺，「也不用擔心手中的球桿不適合自己。」

此外詹世昌也透露，模擬器還有一大優勢，就是可以更精準鍛鍊「距離感」，透過每一次揮擊，機器都能即時測量出擊球的距離，對於職業球員來說是很方便的輔助儀器。

目前高居台巡賽獎金王的詹世昌強調，亞巡賽近年一直是他的主場戰，依照目前計畫，下半年亞巡賽所有賽事他應該都會參戰，他並透露：「希望可以維持每年至少在亞巡賽拿下一冠的目標。」

上月底才在美國LPGA女子次巡賽島嶼度假村錦標賽逆轉封后的「晴天女孩」曾彩晴，今天同樣以嘉賓身分出席STEP GOLF室內練習場開幕，此外包括前世界球后曾雅妮、男子職業名將李玠柏等人，也都紛紛應邀出席。

曾彩晴也說，學球時模擬器絕對是好幫手，「透過機器可以分析動作、讓各項數據更精確，相比於下場只能靠感覺來抓，方便了不少。」

大學就在美國就讀的曾彩晴，相較台灣其他旅美女將來說多了不少優勢，包括天氣、食物、交通和語言，她都不需再花時間適應，她也大方地說，目標就是站上LPGA的舞台，而拿下次巡賽首冠給了她更多信心，「如果可以當然越快越好，希望自己明年就能登上LPGA戰場。」

STEP GOLF室內練習場擁有最先進的K-GOLF專業球路捕捉感測器，透過獨家「Spin track」專利技術，儀器可擷取擊出後高爾夫球旋轉精準度達99.96%，此外還可同步捕捉球速、側旋、起飛角、倒旋、方向角、桿面開合，甚至可利用擊球時間識別模擬長草區，模擬沙坑區以及果嶺，讓球友更容易掌握自身擊球的脈絡。

值得一提的是，觸控機台採「魔鏡」設計，擊球時不僅可清楚看到自己擊球動作，同時還有錄影回放功能，讓揮桿動作一目了然，擊球時的瑕疵與壞習慣無所遁形，此外透過K-GOLF軟體軟體所賜，最多可支援6人同時對戰，甚至還有4人兩球（Foursome）的聯隊模式，讓練習不再索然無味。

除此之外，STEP GOLF室內練習場也引進大數據分析，透過資料整合與統計，讓進步與否一目了然，讓球友每一次訓練都賦予新意義，就像練習場的名字，讓大家一步一步精進球技，一步一步征服高爾夫這項運動。