台南市今天新增10例登革熱確診病例，累積病例為332例，防疫人員均已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業。（登革熱防治中心提供／洪榮志台南傳真）

台南市今天新增10例登革熱確診，病例數正緩慢減少中，累積病例為332例，防疫人員均已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業。不過，登革熱防治中心強調，緊急化學防治雖是因應疫情最快速、有效降低立即風險的防治手段，但是落實孳清才是防治登革熱的重中之重，只有從源頭清除病媒蚊孳生源，才能杜絕登革熱疫情蔓延。

登革熱防治中心表示，新增的病例中，永康區有5例、東區4例、新化區1例，年齡均介於28歲至81歲；其中，有8例是由診所或醫院通報確診，2例由防治中心擴大採檢發現。

鑑於疫情燒不停，市府衛生局也持續落實社區孳清，本周在東區、南區、北區、永康區、安南區、新化區及歸仁區等區，合計調查2202戶中，除發現陽性戶13戶，還查獲507個積水容器、19個陽性容器，衛教2100人次，開立10張舉發單。

另外，為能積極找出潛在病例，防治中心也持續在仁德區成功里活動中心、歸仁區紅瓦厝國小圖書館、北區衛生所及永康區五王里育樂中心等處擴大設置採檢站，希望即時為市民提供便捷的採檢服務。至於全市37區衛生所及近400家登革熱NS1快篩合約院所，也都提供採檢服務，請有疑似登革熱症狀且有上述登革熱流行區域活動史的市民，盡速主動前往接受篩檢。