39歲女星女星Makiyo（川島茉樹代）去（2022）年閃婚金先生，更一次宣布結婚、懷孕雙喜訊，獲得許多藝人好友和粉絲們祝福，豈料，才過了1年左右，Makiyo今（15日）突然宣布與金先生已辦理離婚手續，震驚演藝圈。而Makiyo過往精彩情史又再被挖出，曾與羅志祥（小豬）、歐漢聲（歐弟）三角戀最為人熟知。

今日Makiyo證實自己結束1年婚姻恢復單身，令許多網友很訝異外，她過往情史也再度被挖出討論。Makiyo入行早期曾與歐弟相戀，但男方當兵後卻愛上歐弟好兄弟小豬，結果兵變身分換成「豬嫂」；儘管小豬事後喊冤沒搶兄弟女友，但「羅密歐」2人已種下心結。而Makiyo多年後才解釋，自己和歐弟分手後才跟小豬交往，但這段三角戀早成為網友難忘的事件。

Makiyo和歐漢聲、羅志祥、友寄隆輝的戀情都轟動一時。（圖／取自中時資料庫）

堪稱發電機的Makiyo緋聞沒停過，之後與邱復生兒子Milton（邱舜）有過一段情，兩人愛得轟轟烈烈，甚至私奔到美國，據傳遭邱復生反對，才結束維持3年的感情。另外在Makiyo醉毆計程車司機時，她與友寄隆輝也傳出有曖昧，但男方遭驅逐出境，又遭到Ma媽媽不認同，這段情也無奈告吹。

直到去年Makiyo在520與醫美股東金先生登記結婚，才結束她精彩的情史，兩人婚後還育有一個兒子。沒想到Makiyo今日稍早在臉書宣布與金先生於昨（14日）正式辦理離婚手續，有關孩子扶養權和相關責任都已協議完成，她接下來會努力賺錢扶養兒子，感謝朋友與粉絲們的關心。