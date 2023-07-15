新北市今年的萬安演習宣導海報，由有「最美里長」稱號的永和區永福里長陳紫渝協助拍攝。（警方提供）

今年度的萬安46號演習將在本月24日下午1點30分到2點舉行，實施 30 分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通管制及戰災搶救演練。淡水警分局14日舉行協調會，宣導相關注意事項，而會中也發放由有「最美里長」稱號的永和區永福里長陳紫渝拍攝的宣傳海報，瞬間就被搶光。

因應兩岸對峙局勢升高，本年度萬安演習新北市由「淡水區」驗證「車停，人就近疏散」，要求行駛車輛聽聞防空警報時，除應靠邊停於安全處外，均應下車，駕駛、乘員聽從警察及義警、民防執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施，以驗證實際戰時景況。

為了使民眾了解演習各項管制措施及應配合事項，會中播放宣導短片並發送宣傳海報，今年宣導短片及海報由永和區永福里長陳紫渝協助拍攝，海報立刻被與會人員搶到一張不剩，可說是有史以來最搶手的萬安演習宣導品。

淡水警分局特別呼籲民眾，演習期間務必配合各項管制措施，希望經由演習，建立居安思危的觀念，才能減少戰時人員及財產的損害，另若拒絕軍、警（民力）人員指揮，將依民防法第21、25條規定，裁處新臺幣 3 萬元以上至15 萬元以下罰鍰。