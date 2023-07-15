演唱會開場由樂團「謎路人」演唱炒熱氣氛。（崔正綱攝）

演唱會結束後，畢業生在黑板留下簽名、祝福話語。（崔正綱攝）

演唱會結束後，許多學生在拍貼機外排隊，與好友們一起合影留念。（崔正綱攝）

就讀國高中的劉姓姐妹今穿制服一起參加演唱會，見到偶像非常開心。（崔正綱攝）

歡慶疫情解封，高雄流行音樂中心今日舉辦「夏祭．青春旅程」制服演唱會，約3000名學生、畢業生穿著制服參加，並在場外設置黑板化身成回憶塗鴉牆、拍貼機，供畢業生們留言、合影紀念。另外邀請ØZI、Julia吳卓源等大咖到場演出，打造今夏全台最大的演唱會制服趴。此外，高雄市長陳其邁也穿著制服現身，與學生們合影紀念。

文化局表示，高雄流行音樂中心實現兩年前「打勾勾，下次見」線上畢業演唱會的約定，今日下午在海音館舉辦「夏祭．青春旅程」高流制服演唱會，邀請ØZI、 Julia吳卓源、Karencici、鼓鼓呂思緯、閻奕格、謎路人等六組歌手，與來自全台約3000名學生、高中畢業生一同打造今夏全台最大的演唱會制服趴。

在演唱會開始前，身穿雄中校服的陳其邁也到場，與畢業生們一起合影紀念，後續由謎路人開場演唱，帶動學生們進入演唱會氣氛。

當演唱會進入高潮，學生們將入場時發放4張不同顏色的活動宣傳單，摺成紙飛機，一同射向空中，畫出一道道弧線，寓意迎向充滿挑戰但讓人期待美好未來；高流在海音館也設置黑板化身的回憶塗鴉牆、拍貼機，提供畢業生留下珍貴合影紀念。

鳳山高中朱姓、鄭姓畢業生表示，當時疫情來臨，上一、二屆學長、學姐們影響較嚴峻，畢業典禮、社團活動及成果展都被取消停辦，所幸她們這屆比較幸運，疫情相較之下比較趨緩，雖然社團活動有影響但不多，這次穿上制服參加演唱會看自己的偶像，歡慶高中生的身分結束，迎接下個人生階段。

三民高中陳姓畢業生指出，此次制服趴跟許多同屆的畢業生一起參加，現場氣氛非常High，有種還身在學校活動的感覺，非常舒服，也期待未來能朝自己夢想前進，活出自己想要的人生。

目前就讀國高中的劉姓姐妹表示，見到偶像ØZI、吳卓源非常開心，演唱會表演也很精彩，留下深刻回憶。