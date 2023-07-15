林口分局於與新北市環保局執行聯合改裝噪音車輛稽查，遏止泰山及林口兩地夜間改裝排氣管之車輛擾民情形。（圖／警方提供）

暑期到來，昨（14）日，林口分局於與新北市環保局執行聯合改裝噪音車輛稽查，遏止泰山及林口兩地夜間改裝排氣管之車輛擾民情形。共計攔查汽（機）車121輛，經環保局認定改裝未經檢驗排氣管車輛計有汽車1件、機車10件，另林口警分局告發無照駕駛2件、移置保管車輛1輛，積極維護轄區夜間安寧，展現執法決心。

林口分局於與新北市環保局執行聯合改裝噪音車輛稽查，遏止泰山及林口兩地夜間改裝排氣管之車輛擾民情形。（圖／警方提供）

林口分局於與新北市環保局執行聯合改裝噪音車輛稽查，遏止泰山及林口兩地夜間改裝排氣管之車輛擾民情形。（圖／警方提供）

林口分局長詹志文表示，改裝排氣管車輛之噪音，對以住宅區為主的林口及泰山區居民造成困擾感受特別強烈，駕駛改裝排氣管之車輛行駛於道路如違反「噪音管制法」公告事項規定係按次裁罰，只要確定使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格之排氣管，即由環保局逕行裁處，無須再行通知噪音檢測事宜。

分局長詹志文亦呼籲青少年朋友於暑假期間應多從事有益身心健康之活動，警方執法無假期，將持續會同環保局，採不定時、不定點方式執行聯合稽查，加強取締改裝噪音車輛及各項違規，希望藉由強力執法還給民眾享有平安及寧靜夜晚的權利。