桃園市八德客語親子讀寫與導覽培訓15日結訓，民眾在八塊厝民俗藝術村實地用客語導覽，展示培訓成效。（陳夢茹攝）

為增進親子情感、營造客語使用環境，八德區公所與八德鄉土導覽協會合作，自4月起辦理客語親子讀寫與導覽培訓，經過客語讀寫、戶外演練等課程，終於在15日結訓。

八德區公所表示，八德區雖不是客語推廣重點區域，不過為推廣多元文化，首次向客家事務局申請經費獲補助12萬元，委由桃園市八德鄉土導覽協會協助辦理，共招募20名學員，課程內容包括8小時親子客語讀寫、6小時親子導覽戶外演練，讓參與的學員可以實際到八塊無線送信所、西坡埤塘生態公園、龍山寺、閩臺宮、八塊厝民俗藝術村等地實地演練。

學員15日在八塊厝民俗藝術村進行客語導覽，以展現培訓結果，吸引不少民眾關注，更有民眾詢問是否還會加開場次。八德區公所回應，盼藉由親子客語讀寫及導覽解說的實務技巧，讓民眾認識八德在地的文化資產與多元文化，並培養在地的客語導覽人才，未來若有機會，一定會持續向市府爭取經費辦理。

大成國中客語老師何雅芬說，雖然因為地理位置畫分為「北閩南客」，以八德區來說，有許多民眾不會說客語甚至聽不懂，在教學上確實有會難度。無論會不會說客語，其實只要民眾願意學習，跨出學習的那一步，後面就不難，即便沒有辦法講得跟客家人一樣流暢，但透過多次的練習、精進，一定會有所進步。

桃園市八德鄉土導覽協會理事長林深池指出，目前協會成員約有120多人，主要培訓民眾使用國語、英語，到八德區內的古厝、埤塘、浣衣池進行鄉土導覽，先前也曾辦過客語導覽培訓，不過寫讀是第1次，民眾給予好評，往後也會考慮繼續辦理。